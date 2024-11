O pastor Pedro, líder da Igreja Quadrangular Labareda de Fogo, em Feira de Santana (BA), gravou um vídeo para expressar indignação após a cantora gospel Sara Beatriz não comparecer a um congresso promovido por sua igreja. O evento, denominado Festa da Colheita, ocorreu no dia 9 de novembro e contaria com a participação da artista, que recebeu um cachê de R$ 15 mil.

Segundo o pastor, a cantora alegou problemas climáticos em Belo Horizonte para justificar sua ausência, mas o pastor acusa Sara de ter priorizado outro evento mais lucrativo na mesma data.

“Contratamos a cantora Sara Beatriz, pagamos tudo: cachê, passagens, translado e estrutura. Quando chegou o dia do evento, o produtor dela afirmou que os voos foram cancelados por causa de chuva. No entanto, descobrimos que ela estava em outro evento, fechado e mais caro, em Belo Horizonte”, declarou o pastor Pedro.

O líder religioso também criticou o que chamou de discriminação ao Nordeste. “Nós, do Nordeste, somos discriminados. Fomos penalizados porque somos de um lugar simples, mas lutamos com fé e dedicação para realizar esse congresso. Vendemos camisas, fizemos cantinas e levantamos a oferta com muito esforço”, afirmou.

O pastor revelou que sua igreja fez todos os pagamentos de forma oficial, via PIX com CNPJ, e que o dinheiro usado foi fruto do trabalho árduo dos membros da congregação. Ele também disse que busca reembolso pelo valor já pago. “O dinheiro da igreja saiu com muito suor. Espero que ela e sua produção resolvam essa situação imediatamente.”

Por fim, o pastor Pedro alertou outras igrejas sobre situações como essa. “Espero que ninguém mais passe por isso. É triste ver que pessoas no meio evangélico ajam dessa forma.” Até o momento, a cantora Sara Beatriz não se manifestou sobre as acusações.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por O Fuxico Gospel (@fuxicogospel)

The post Pastor acusa cantora Sara Beatriz de cancelar evento em Feira de Santana para outro show mais caro appeared first on Fuxico Gospel.