Um pastor evangélico de 27 anos foi preso por suspeita de envolvimento no assassinato do prefeito de João Dias, Marcelo Oliveira, e do pai dele, Sandi Oliveira. O crime aconteceu em agosto, durante a campanha eleitoral, e foi motivado por desavenças políticas, conforme apontam as investigações da Polícia Civil do Rio Grande do Norte.

De acordo com a polícia, o pastor teria auxiliado no planejamento do crime, ajudando na escolha do local e momento mais oportuno para a execução. Entre as hipóteses levantadas, foi cogitada até a realização do homicídio durante um culto religioso, enquanto o prefeito visitava a igreja.

A operação “Profanos”, realizada nesta sexta-feira (27), prendeu seis pessoas e cumpriu mandados de busca e apreensão em três municípios: João Dias, Patu e Marcelino Vieira. A investigação revelou uma complexa rede de participantes, incluindo executores e mentores intelectuais. Ao todo, 23 pessoas foram indiciadas no inquérito policial.

Marcelo Oliveira, de 38 anos, e seu pai, Sandi Oliveira, de 58 anos, foram baleados por homens que chegaram em dois veículos enquanto visitavam apoiadores no conjunto São Geraldo, em João Dias. Marcelo chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. Sandi morreu no local.

A operação identificou também outros envolvidos no caso, incluindo a ex-prefeita Damária Jácome e sua irmã, a vereadora Leidiane Jácome, que estão foragidas. A polícia segue investigando o caso para esclarecer completamente as circunstâncias do crime.

The post Pastor acusado de ajudar na execução de prefeito é preso em operação no RN appeared first on Fuxico Gospel.