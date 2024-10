O pastor Pio de Carvalho, líder da Igreja Comunhão Cristã Abba, gerou polêmica durante uma pregação recente ao afirmar que o autismo “não existe” e associar o transtorno a uma “obra do maligno”. A fala, que ocorreu em um culto transmitido ao vivo, provocou indignação nas redes sociais, especialmente entre familiares e profissionais que lidam com o espectro autista.

Durante a pregação, o pastor compartilhou uma conversa que teve com uma mulher especializada no atendimento a crianças autistas. Ele ironizou a profissional ao dizer que nunca havia ouvido falar em autismo, citando o fato de seu avô ter vivido até os 94 anos sem conhecer o termo. “Meu avô morreu com 94 anos e nunca ouviu isso”, comentou, desqualificando a existência do transtorno e o conhecimento científico sobre o tema.

Em seguida, o pastor Pio sugeriu que a solução para lidar com o autismo seria espiritual, pedindo aos professores que orassem pelas crianças e expulsassem o que chamou de “espírito maligno”. “Põe a mão na cabeça dela e diz: ‘Eu te abençoo em nome de Jesus Cristo. Espírito maligno, sai dele agora’”, afirmou o pastor, contando que, após três meses, algumas crianças teriam melhorado drasticamente, sugerindo que isso seria um resultado da intervenção espiritual.

A fala do pastor gerou forte reação nas redes sociais, com muitas pessoas criticando a abordagem que desconsidera a ciência e o tratamento adequado para pessoas com autismo.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por O Fuxico Gospel (@fuxicogospel)

The post Pastor afirma que “não conhece autismo” e associa transtorno a “espirito maligno” durante pregação appeared first on Fuxico Gospel.