Pastor Anderson Silva diz que Alex Balaio “tinha amantes dentro da própria equipe”

O pastor Anderson Silva utilizou suas redes sociais para criticar duramente o diretor artístico e apresentador gospel Alex Passos, conhecido como “Alex Balaio”. O post foi feito após Alex gravar um podcast com Haline Sampaio e, posteriormente, não exibir a entrevista. Anderson Silva acusou o diretor de hipocrisia e imoralidade no meio gospel.

Em seu post, o pastor não poupou palavras, sugerindo que Alex Passos mantinha amantes na própria equipe de produção de seu programa de TV e o acusou de proteger pessoas envolvidas em escândalos. Anderson afirmou que figuras como Alex “comem o cadáver podre do gospel” e que a igreja estaria corrompida por líderes que protegem abusadores e adúlteros.

Além disso, Silva afirmou que Jesus irá “vingar os inocentes” e citou passagens bíblicas para enfatizar a gravidade de suas acusações. Ele concluiu pedindo misericórdia, mesmo para aqueles que considera “execráveis”. O caso gerou grande repercussão entre os seguidores do pastor e da comunidade gospel, reacendendo debates sobre a moralidade no meio religioso e a conduta de seus líderes.

