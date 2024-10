O pastor Arival Dias, presidente da Junta Missionária de Pinheiros, anunciou durante um culto e em suas redes sociais que foi diagnosticado com câncer de tireoide. A notícia gerou comoção entre os membros da igreja e seguidores, que rapidamente se mobilizaram em oração e enviaram mensagens de apoio.

Em sua nota oficial, o pastor demonstrou fé e confiança em Deus, citando passagens bíblicas como Romanos 8:28 e Salmos 23 para expressar sua entrega ao cuidado divino. “Sabemos que nada foge do controle do Senhor e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus”, afirmou o pastor.

Ele também destacou sua pregação recente, lembrando que Cristo é o Bom Pastor, que cuida de seus fiéis mesmo nos momentos mais difíceis: “ainda que andemos pelo vale da sombra e da morte”.

Pastor Arival agradeceu às inúmeras mensagens de apoio que recebeu, assim como às orações direcionadas a ele e sua família. “Seguiremos firmes no Senhor, confiando em sua providência e louvando-O por sua misericórdia que se renova a cada manhã”, disse.

A comunidade religiosa segue unida em torno do pastor, que continua seus trabalhos à frente da Junta Missionária, sempre buscando a força e a fé em meio ao tratamento.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por O Fuxico Gospel (@fuxicogospel)

The post Pastor Arival Dias anuncia diagnóstico de câncer de tireoide durante culto appeared first on Fuxico Gospel.