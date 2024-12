Pastor Bruno Brito anuncia encerramento da extensão da Igreja Pura Fé em Alphaville

O pastor Bruno Brito, líder da Igreja Pura Fé, surpreendeu os fiéis durante um culto ao anunciar o encerramento da extensão da igreja em Alphaville, na região metropolitana de São Paulo. A decisão foi acompanhada de um comunicado oficial divulgado nas redes sociais da instituição, deixando os membros impactados, especialmente aqueles que participaram da campanha de arrecadação de fundos para a construção de um templo na área.

Durante o anúncio, o pastor declarou que estaria liberando os fiéis que se comprometeram em ajudar financeiramente no projeto, mas não fez menção direta sobre os valores já arrecadados. A ausência de esclarecimentos sobre o destino das doações gerou questionamentos entre os membros, muitos dos quais aguardavam informações mais detalhadas.

No comunicado oficial, publicado nas redes sociais da igreja, o pastor e sua esposa, Vanessa Batista, explicaram os motivos da decisão, reforçando que todas as celebrações e ações ministeriais ocorrerão exclusivamente no endereço principal da igreja, localizado na Rua Traipu, 50, no bairro do Pacaembu, em São Paulo.

Segue o comunicado na íntegra:

COMUNICADO OFICIAL

A Igreja Pura Fé tem como propósito fundamental a proclamação e ensino da Palavra e o pastoreio de todos que se fazem pertencentes a essa parte do grande rebanho de Cristo.

Continuaremos firmes no cumprimento disso, sendo uma ÚNICA IGREJA num ÚNICO LUGAR.

Uma grande Igreja em relevância e uma Igreja grande com todos que comungam conosco.

Diante disso, nossas celebrações e ações ministeriais não ocorrerão mais em suas extensões, mas exclusivamente no endereço:

Rua Traipu, 50 – Pacaembu/SP.

Preferimos o preço da obediência a Deus e termos a garantia de sua bênção, seguindo a direção expressa dEle a nós, do que o preço de sustentar estruturas fundamentadas em qualquer outro motivo.

Somos gratos a todos pela entrega, comprometimento e frutos dados nessa temporada.

Continuaremos juntos, dando ainda mais frutos!

No amor de Cristo,

Bispos Bruno Brito & Vanessa Batista

