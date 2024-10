Pastor da CEADEP no Piauí desiste de ação judicial contra cantor gospel Willy Farias

O pastor Airiston Leite, conhecido por seu envolvimento em diversas polêmicas, especialmente relacionadas ao cantor gospel Willy Farias, desistiu de uma ação judicial que havia movido contra o artista. A ação, que visava reparação de danos morais e materiais, foi retirada pelo pastor, marcando mais um capítulo no longo histórico de desavenças entre os dois.

Atualmente, o pastor Airiston enfrenta três processos penais na justiça do Piauí. Entre as acusações estão: denunciação caluniosa, apropriação indébita e calúnia e difamação.

Essas ações podem resultar em sérias consequências para o pastor, incluindo o uso de tornozeleira eletrônica e a suspensão de seus direitos advocatícios pela OAB Piauiense, caso as penas sejam unificadas.

A situação do pastor Airiston tem levantado questionamentos dentro da própria Convenção das Assembleias de Deus no Piauí (CEADEP). Apesar das graves acusações e da violação do estatuto convencional, a CEADEP continua permitindo que o pastor esteja no cargo de liderança da igreja Assembleia de Deus em São João da Fronteira, no interior do Piauí.

