No último domingo (5), vídeos íntimos atribuídos a um pastor da Igreja Renascer Pentecostal, de Salvador (BA), começaram a circular na plataforma X, antigo Twitter. O suposto protagonista das gravações seria identificado como Diego Vinícius, porém sua identidade não foi oficialmente confirmada, e a origem das imagens segue desconhecida. O líder religioso não se pronunciou sobre o caso e, após o vazamento, desativou suas contas nas redes sociais.

O conteúdo gerou ampla repercussão, dividindo opiniões entre os internautas. Enquanto muitos utilizaram tom de humor para comentar o caso, outros pediram mais seriedade ao abordar o tema. Algumas publicações incluíram trocadilhos e piadas com referência à função religiosa do pastor, enquanto outros usuários destacaram a necessidade de respeito e responsabilidade diante da situação.

Até o momento, a Igreja Renascer Pentecostal não emitiu nota oficial sobre o assunto. Internautas também cobraram um posicionamento da instituição em relação ao ocorrido.

The post Pastor da Igreja Renascer tem vídeos íntimos vazados: “Que varão” appeared first on Fuxico Gospel.