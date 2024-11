Pastor é acusado de filmar enteada tomando banho, e igreja tenta “abafar” para evitar escândalo

Dois boletins de ocorrência registrados na Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) em Vila Velha, Espírito Santo, trouxe à tona graves denúncias contra um líder religioso da Igreja Reformada de Vila Velha.

Uma das denúncias, realizada no dia 29 de outubro de 2024, acusa o pastor Leonardo Fraga Ramos de assédio contra sua enteada. De acordo com o B.O, o episódio de abuso aconteceu enquanto a adolescente de 16 anos estava tomando banho em sua residência e percebeu que seu padrasto a observava e a filmava com um celular.

Assustada com a situação, a adolescente procurou apoio imediato de uma amiga, que contatou a mãe da vítima para relatar o ocorrido. A mãe, ao confrontar o padrasto, ele confirmou. A jovem também revelou que esse não foi um incidente isolado, afirmando que já havia sido alvo de assédios semelhantes por parte do padrasto.

A denúncia também inclui a informação de que a irmã mais velha da vítima, atualmente com 18 anos, teria enfrentado situações semelhantes de assédio por parte do mesmo pastor. Esse padrão de comportamento, segundo a família, impulsionou a decisão de expor o caso às autoridades, na esperança de que medidas sejam tomadas para proteger outras jovens que possam estar em situação de risco.

Tentativa de Silenciamento

O boletim de ocorrência traz ainda a alegação de que o pastor e outros líderes da Igreja Reformada de Vila Velha teriam tentado “abafar” o caso.

Após a mãe da jovem ter tomado conhecimento da situação, ela teria sido procurada pelo pastor e pressionada a não registrar o boletim, numa tentativa de evitar a exposição pública do incidente. Segundo a denúncia, a liderança da igreja teria argumentado que o caso deveria ser tratado internamente e sem alarde, o que foi rejeitado pela mãe, que preferiu levar a questão à polícia.

O caso está agora sob investigação da Polícia Civil do Espírito Santo, que busca coletar depoimentos de outras possíveis vítimas e testemunhas para dar andamento às apurações.

Até o momento, a Igreja Reformada de Vila Velha não emitiu um comunicado oficial sobre o caso, e o pastor Leonardo Ramos não se pronunciou publicamente.

