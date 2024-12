Pastor e missionária morrem em acidente que deixa 4 vítimas fatais

Um grave acidente na BR-135, em Joaquim Felício (MG), na madrugada desta quinta-feira (26), deixou quatro pessoas mortas. Entre as vítimas estão Marcos Olinto Barbosa e sua esposa, a missionária Sandra Mara Vieira Barbosa, além do pastor José Alves de Oliveira e da missionária Elizete Neres de Jesus Oliveira. O grupo viajava em direção à Bahia para pregar em uma igreja local.

De acordo com a Polícia Militar, o acidente ocorreu no km 482 da rodovia. O pneu do carro em que os religiosos estavam estourou, fazendo com que o veículo rodasse na pista e colidisse lateralmente com um ônibus que seguia em sentido contrário. O impacto deixou o veículo atravessado na pista e completamente destruído.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local, mas todos os ocupantes do carro morreram no local. Os motoristas do ônibus, que estava sem passageiros e seguia de Monte Santo (BA) para São Paulo (SP), não sofreram ferimentos.

O casal José Alves e Elizete, fundou uma igreja da Assembleia de Deus há cerca de 10 anos, no bairro Jardim Estádio, em Itu (SP), cidade onde seus corpos serão sepultados nesta sexta-feira (27), às 17h, no Cemitério Municipal.

Em nota, a igreja lamentou o ocorrido, destacando a dedicação e o legado deixado pelos líderes religiosos. “Eles viveram para servir ao Senhor e impactaram muitas vidas. Que Deus conforte todos os familiares e amigos.”

