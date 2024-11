Pastor é preso em Pernambuco por suspeita de abuso contra jovem dentro da igreja

Em Palmares, na Mata Sul de Pernambuco, um pastor evangélico de 67 anos foi detido nesta terça-feira (5) sob suspeita de abuso sexual contra um jovem. A prisão ocorreu no bairro de Santa Luzia após a emissão de um mandado pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Palmares, com base em denúncias e evidências coletadas pela investigação.

O pastor, que liderava uma igreja local, é acusado de ter cometido os abusos nas dependências do templo. Segundo o jovem, ele foi ameaçado de morte pelo religioso caso relatasse o ocorrido. Essa denúncia motivou o início das investigações pela Polícia Civil, que levou ao pedido de prisão preventiva.

A operação de prisão foi conduzida pela Polícia Militar de Pernambuco, que encontrou o suspeito em sua residência. Ele foi encaminhado para a Delegacia de Palmares, onde está detido à disposição da Justiça enquanto as investigações prosseguem.

Em nota oficial, a Polícia Civil confirmou que o caso está sendo apurado e que mais detalhes serão divulgados conforme a investigação avança.

