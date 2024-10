Pastor, esposa e fiéis da Igreja Adventista morrem em grave acidente

Na noite deste domingo (20), um grave acidente na Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294), no trecho conhecido como “Jangadão”, resultou na morte de quatro pessoas, entre elas o pastor da Igreja Adventista da Promessa de Parapuã, sua esposa e dois membros da mesma igreja. O acidente também deixou dois moradores de Parapuã gravemente feridos. A colisão frontal envolveu dois veículos, um Santana, com placas de Osvaldo Cruz, e um Corolla, de Parapuã.

As vítimas fatais estavam no Santana e foram identificadas como o pastor Ademir Pereira Barbosa, sua esposa Roseli Amorim Barbosa, e as irmãs de fé Ana Feliciano Almeida Domingues e Ana Prado Borges. Todos eram moradores de Osvaldo Cruz e retornavam de uma ação de evangelização realizada pela igreja em Parapuã. A comunidade evangélica local está em choque com a perda dessas quatro pessoas tão queridas.

A Polícia Rodoviária informou que os dois veículos trafegavam em sentidos opostos no momento da colisão, mas as causas do acidente ainda estão sob investigação. Os dois ocupantes do Corolla, que são moradores de Parapuã, foram socorridos em estado grave e encaminhados para hospitais da região. Não foram divulgadas informações detalhadas sobre o estado de saúde deles até o momento.

A tragédia gerou grande comoção entre os membros da Igreja Adventista da Promessa e na cidade de Parapuã, onde familiares, amigos e a comunidade em geral expressaram suas condolências nas redes sociais. A perda do pastor Ademir, que era uma liderança importante na igreja, e dos outros membros da congregação, deixou um profundo sentimento de tristeza e luto.

