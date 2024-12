Pastor Jacques Balbino e Kemilly Santos encerram com chave de ouro o Aviva Quixeramobim 2024

O evento “Aviva Quixeramobim 2024” encerrou-se nesta quarta-feira com uma apresentação emocionante da cantora gospel Kemilly Santos. Organizado pela Igreja Adbras Quixeramobim, o encontro reuniu centenas de fiéis no ginásio da Escola Agrícola, proporcionando momentos de louvor e adoração.

O pastor Jacques Balbino foi o preletor da noite, compartilhando uma mensagem inspiradora que tocou profundamente os presentes. Sua pregação enfatizou a importância da fé e da união em tempos difíceis, reforçando os valores cristãos que norteiam a comunidade.

Kemilly Santos, conhecida por sua voz marcante e letras que transmitem esperança, conduziu o momento de louvor com canções que emocionaram o público. Sua ministração foi um dos pontos altos do evento, levando muitos às lágrimas e proporcionando uma atmosfera de profunda espiritualidade.

