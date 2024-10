Pastor José Wellington Bezerra da Costa celebra 90 anos em culto de Ação de Graças

A Assembleia de Deus Ministério do Belém, em São Paulo, celebrou o 90º aniversário do pastor José Wellington Bezerra da Costa, presidente de honra da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil (CGADB). A celebração contou com a presença de familiares, líderes religiosos e autoridades públicas, como o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e o prefeito da cidade, Ricardo Nunes.

O culto de Ação de Graças foi organizado pelos filhos do pastor, liderado por José Wellington Costa Junior, e contou com homenagens especiais. Um dos momentos mais marcantes da noite foi a condecoração do pastor com o colar de honra ao mérito da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, oferecido pela deputada Marta Costa, sua filha. Durante seu discurso, Marta comparou a trajetória do pai à resistência do álamo, uma árvore que se adapta às mudanças climáticas e possui raízes profundas.

Pastor José Wellington, que presidiu a CGADB por 30 anos, agradeceu às lideranças e familiares pelo apoio ao longo de seu ministério. Ele também fez um breve relato de sua história, mencionando o crescimento das congregações do Ministério do Belém, de 300 para 2.500 igrejas durante sua liderança.

A noite contou ainda com a inauguração do Espaço José Wellington Bezerra da Costa, uma exposição no templo-sede que reúne objetos pessoais, fotografias e lembranças de sua trajetória. O evento reuniu aproximadamente seis mil pessoas, incluindo pastores e caravanas de várias partes do Brasil.

