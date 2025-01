Pastor Lucinho Barreto é criticado após afirmar ter lido 60 livros em 2024

O pastor Lucinho Barreto, da Igreja Lagoinha, foi alvo de críticas nas redes sociais após publicar um vídeo em que mostrava os 60 livros que leu ao longo de 2024. A repercussão ocorreu quando seguidores questionaram a possibilidade de ele ter lido todos os livros devido ao estado de conservação das obras apresentadas. Outros ainda apontaram que seria difícil conciliar as leituras com suas responsabilidades como pastor, pai e marido.

Alguns comentários também destacaram, em tom crítico, que se tivessem o mesmo tempo livre que ele, também poderiam realizar tal feito. Em resposta às críticas, Lucinho fez uma nova publicação onde escreveu: “Definitivamente, quem não gosta da gente vai nos criticar ainda que façamos a melhor coisa, mas quem nos ama vai ficar do nosso lado ainda que pisemos na bola feio! Como dizia o ditado: Enquanto a carruagem passa, os cães latem.”

Na imagem publicada, ele ainda desabafou sobre as críticas, afirmando que essa foi a primeira vez que foi questionado por ter lido livros. A publicação gerou grande engajamento, dividindo opiniões entre seus seguidores, com alguns defendendo o pastor e outros mantendo os questionamentos sobre a quantidade de leituras declaradas.

