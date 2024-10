Pastor Mário de Oliveira é vaiado durante evento da Igreja Quadrangular no Pará

O pastor Mário de Oliveira, presidente da Igreja do Evangelho Quadrangular, enfrentou uma situação constrangedora durante um evento realizado no Pará. Durante boa parte da programação, o líder religioso foi alvo de vaias intensas que se prolongaram por vários minutos, dificultando sua fala no palco. O incidente é resultado de insatisfações acumuladas entre os membros da igreja, que se manifestaram contra a liderança de Oliveira.

O pastor Leonardo Alvim, ex-pastor da Quadrangular, explicou em vídeo o motivo das vaias. O descontentamento com Mário de Oliveira não é algo recente, mas uma reação acumulada a uma opressão sentida por muitos pastores e membros da igreja.

O episódio chamou atenção e trouxe à tona discussões sobre a gestão de Mário de Oliveira, que está à frente da igreja há muitos anos, sendo visto por alguns como uma figura centralizadora e resistente a mudanças.

Assista:

