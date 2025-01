Pastor “obriga” Renan Lopes a usar gravata durante a pregação

O pregador carioca Renan Lopes, foi um dos preletores do Janeiro Profético 2025, que está acontecendo na ADBrás Itapevi–SP, evento que iniciou no dia 1º e encerra no próximo domingo (12).

No entanto, Lopes acabou recebendo uma advertência do pastor Samuel J. Marques, líder da igreja. O motivo: ele estava sem gravata no momento em que recebeu a oportunidade de ministrar.

Ao perceber que o pregador estava sem o adorno, o pastor da igreja diz que ele precisa usar a gravata, pois irá pregar na Assembleia de Deus, e lá “o negócio é estreito, não é igreja church”.

Em seguida, J. Marques resolve doar a sua gravata para Renan Lopes, e em tom de brincadeira diz que se ele deixar o pregador sem o acessório, vai apanhar do bispo.

“Tem que andar de gravata, e nem vi que você estava sem gravata. Se não tinha arrancado de alguém antes de você subir”, disse o pastor.

Depois da bronca, J. Marques rasgou elogios a Renan, dizendo que ele era uma voz profética no Brasil e que ao longo dos anos Deus o havia levantado com muita autoridade.

