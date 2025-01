Pastor Osiel Gomes agradece por livramento após grave acidente de carro

O líder da Assembleia de Deus em Tirirical, no Maranhão, pastor Osiel Gomes, capotou o veículo em uma estrada nesta segunda-feira (06), às 3h30 da madrugada. O carro em que ele e sua esposa, Aderian, estavam teve o teto destruído, contudo, ambos não sofreram ferimentos.

Gomes falou sobre livramento em um vídeo, publicado posteriormente pela página Assembleias de Valor: “Foi livramento do céu”, declarou o pastor.

Ao atravessar a cidade de Formosa da Serra Negra, também localizada no Maranhão, o veículo em que viajavam capotou numa curva bastante acentuada.

No domingo, o casal esteve na Assembleia de Deus em Tasso Fragoso, no interior do estado. Internautas expressaram carinho pelo pastor e agradeceram a Deus pelo livramento.

