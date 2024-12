Pastor preso em operação de desvio de recursos acumula bens de luxo, aponta polícia

A operação “Pecados Capitais”, deflagrada pela Polícia Civil na última terça-feira (3), resultou na prisão preventiva do pastor Marcos André Pena Ramos e de um ex-servidor público de Florianópolis. A ação investiga desvios milionários em recursos públicos destinados a projetos sociais na capital catarinense.

De acordo com as investigações, o pastor, que atuava em duas organizações sociais contratadas pela prefeitura, teria acumulado patrimônio incompatível com sua renda. Entre os bens descobertos estão uma cobertura no bairro Estreito, uma BMW 2023, um sítio em Canelinha e uma casa em construção em um condomínio de luxo em Biguaçu.

A polícia também aponta que a terraplanagem e materiais para a construção foram pagos com recursos destinados ao projeto Passarela da Cidadania, voltado para atender pessoas em situação de rua.

Carros de luxo do pastor – @Reprodução

A operação cumpriu 21 mandados de busca e apreensão em Santa Catarina e Mato Grosso, além de bloquear bens que somam mais de R$ 3 milhões. Entre os itens apreendidos estão carros de luxo e valores em espécie encontrados na residência do pastor.

Segundo a investigação, o esquema envolvia superfaturamento de contratos com organizações sociais para desviar dinheiro público. O pastor, que era diretor de uma das instituições, teria usado parte desses recursos para financiar seu estilo de vida e ocultar a origem ilícita dos valores.

Em nota, a prefeitura de Florianópolis afirmou que os desvios ocorreram em gestões anteriores e que já havia iniciado auditorias internas sobre os contratos. As organizações sociais envolvidas declararam que estão colaborando com as investigações e negam irregularidades.

