Pastor preso por abuso morre em presídio da Paraíba

O pastor Jefferson Batista de Amorim, de 43 anos, da Assembleia de Deus, condenado a 12 anos de prisão por estupro de vulnerável, morreu na noite de segunda-feira (28) após passar mal no Presídio Sílvio Porto, em João Pessoa (PB).

De acordo com a Secretaria de Estado da Administração Penitenciária da Paraíba (Seap-PB), ele foi levado para atendimento médico no Complexo Hospitalar Tarcísio de Miranda Burity, conhecido como Trauminha, mas não resistiu e veio a óbito. A causa da morte está sendo investigada pelas autoridades.

Amorim foi preso na última quinta-feira (24) em Santa Rita, na Região Metropolitana de João Pessoa, por meio de um mandado de prisão cumprido pela Polícia Civil. Ele era acusado de abusar de três menores, e investigações apontaram que o pastor teria usado sua posição religiosa para conquistar a confiança das famílias das vítimas. A condenação de 12 anos de prisão se baseou nas acusações de abuso, que teriam ocorrido em diversas ocasiões.

O delegado João Paulo Amazonas, responsável pelo caso, revelou que Amorim já havia sido detido em 2016, mas, após ser solto, ficou foragido por dois anos. “Ele estava escondido no bairro do Heitel Santiago, onde conseguimos capturá-lo na semana passada”, informou o delegado.

