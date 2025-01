Um conflito de trânsito no bairro Nova Cidade, na Zona Norte de Manaus, culminou em agressões e acusações mútuas entre o idoso Hideraldo Silva, de 65 anos, e um pastor de nome Igor Maciel. O episódio aconteceu na noite de quinta-feira (2), e um registro feito pela vítima durante o ataque foi divulgado na internet.

Conforme relatado por Hideraldo no boletim de ocorrência, o pastor Igor Maciel estacionou seu carro Ônix em frente à sua residência, impedindo a passagem. Então, Hideraldo buzinou para que o veículo fosse removido. Conforme o ancião, Igor desprezou os avisos sonoros, o que o fez manobrar seu caminhão em ré, colidindo com o farol do automóvel.

Segundo o idoso, após o acidente, Igor saiu do veículo e o desafiou para um confronto. Embora Hideraldo tenha afirmado que não desejava brigar com o pastor devido à sua idade, ele relata ter sido violentamente agredido por Igor, causando uma fratura no nariz.

O religioso nega que estivesse obstruindo a passagem. “Eu desci do carro para fazer com que ele pagasse o prejuízo, ele alterou, disse que não pagaria e puxou uma pá para me bater”, declarou o pastor.

“A atitude que eu tomei não foi correta, mas foi para defender a minha vida e da minha família. Quero pedir perdão a Deus e à igreja de Jesus por aquilo que pode transcorrer à igreja”, concluiu.

Veja o vídeo

The post Pastor quebra nariz de idoso após discussão de trânsito appeared first on Fuxico Gospel.