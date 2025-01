Pastor Thiago Alicerce é acusado de adultério; Ouça áudios vazados

O mundo gospel enfrenta mais uma crise com as recentes acusações contra o pastor Thiago Alicerce, que foi apontado por um empresário de Santos como tendo mantido um relacionamento extraconjugal com sua esposa. O caso ganhou repercussão nas redes sociais, após o empresário, identificado como Alex, publicar um vídeo expondo a situação.

Em seu desabafo, Alex afirmou ter descoberto que sua esposa, com quem era casado há 15 anos, estava mantendo um caso com o pastor há cerca de um ano. “Descobri que minha esposa está me traindo. Um ano me traindo. Mas o que me chocou foi que ela está me traindo com um pastor”, declarou Alex no vídeo, citando Thiago Alicerce nominalmente.

Segundo Alex, o caso é ainda mais perturbador porque Thiago Alicerce também é casado. Ele alegou que esta não seria a primeira vez que o pastor se envolveu em situações semelhantes. “Esse cara já teve um caso com outra mulher, muitos anos atrás. Ele tem histórico de seduzir mulheres mais novas na igreja”, acusou.

Áudios e conversas vazadas

A polêmica se intensificou com a divulgação de áudios atribuídos ao pastor e à mulher envolvida no caso. Em um dos trechos, a mulher afirma que o relacionamento só aconteceu porque o pastor “alimentou a situação”. Thiago, por sua vez, respondeu dizendo que ela era importante para ele e que o caso era algo “bom”.

Ouça os áudios:

