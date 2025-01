Pastor Thiago Alicerce pede perdão após acusação de adultério; “eu devo”

O pastor Thiago Alicerce, conhecido por sua atuação no meio evangélico, publicou um vídeo em suas redes sociais pedindo perdão após a divulgação de um caso de relacionamento extraconjugal envolvendo uma mulher identificada como Amanda. O caso veio a público quando o marido de Amanda expôs o ocorrido nas redes sociais, gerando grande repercussão.

No vídeo, o pastor reconheceu seus erros e pediu desculpas. “Eu devo, primeiro, a Deus, à minha família, aos meus amigos, aos irmãos que participam comigo da igreja local e aos meus familiares. Sou uma pessoa pública e tenho uma atuação pública no campo da religião, e me comportei de forma discrepante do que acredito e defendo”, afirmou.

Thiago Alicerce também admitiu que é uma pessoa falha e reconheceu a necessidade de repreensão, mas apelou à misericórdia. Ele destacou que sua família está sendo cuidada por líderes religiosos e amigos próximos, citando o apoio de pastores como Renê Costa, Manuel Bezerra, Anderson Lima e Robson Lima, entre outros.

O pastor comunicou que ficará afastado das redes sociais pelo tempo que for necessário. “Vou desativar as redes sociais e me afastar para refletir e cuidar da minha vida pessoal e espiritual”, explicou.

Por fim, Thiago pediu orações não apenas para ele, mas também para sua esposa, filhos, familiares e a igreja local. “Peço que orem por mim, pela minha família e pelos nossos irmãos. Sei que a igreja está em boas mãos, com pessoas maduras para cuidar do povo”, declarou.

Assista:

