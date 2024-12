Pastora bloqueia comentários após repercussão de pedido por cadeiras reservadas

A pastora Daniela Tessarro, líder da Igreja Burn, está no centro de uma polêmica após o vazamento de um áudio em que exige a reserva de duas fileiras de cadeiras para ela e sua família durante os cultos. A repercussão negativa fez com que a pastora bloqueasse os comentários em seu perfil pessoal e também no perfil oficial da igreja por tempo indeterminado.

No áudio, que circulou amplamente nas redes sociais, Daniela é ouvida dizendo:

“Bom dia, aqui é a pastora Dani. Assim, eu queria pedir uma gentileza enorme para vocês: as duas fileiras da frente central da igreja não é para ninguém sentar. […] Uma fileira só para minha família não dá certo, não cabe todo mundo, então eu preciso das duas fileiras. Toda vez eu chego aqui e os lugares estão ocupados.”

Em outro trecho, a pastora demonstrou irritação com a situação:

“Eu já tô assim uma pilha por causa do estacionamento, das orientações que a gente já deu no estacionamento e não estão seguindo. […] Eu quero o meu lugar reservado. As cadeiras precisam ficar vazias. Ok? Eu conto com vocês, obrigada.”

A exigência foi recebida com críticas nas redes sociais, com muitos fiéis questionando a atitude da pastora. Até o momento, Daniela Tessarro não se pronunciou publicamente sobre o vazamento do áudio e as críticas recebidas.

