Em uma entrevista ao podcast PodCrê, a pastora e sexóloga Angela Sirino discutiu alguns tabus presentes na comunidade cristã acerca da sexualidade, tratando de assuntos como sexo oral, anal e a subordinação da mulher ao marido.

Ela esclareceu que a perspectiva negativa de muitos cristãos acerca do sexo está associada a uma religiosidade excessiva, que não espelha a autêntica mensagem de Deus.

Angela acredita que a sexualidade no matrimônio é uma dádiva, desde que seja vivida de maneira adequada. Angela destacou trechos bíblicos para sustentar sua argumentação.

A pastora usou a passagem de Cantares 4:16 como exemplo de que o texto se refere ao sexo oral em forma de metáfora de “soprar no jardim” e “desfrutar dos frutos”. Ela sugeriu que essa prática é totalmente aceitável e até mesmo vantajosa para a intimidade conjugal.

Ela enfatizou que muitos casais, sobretudo as mulheres, possuem crenças restritivas acerca do sexo, o que complica a experiência completa da intimidade.

Além disso, a pastora esclareceu que a mulher não precisa estar sempre à disposição do marido, mas precisa compreender que o ato sexual pode ser uma experiência gratificante, e não um fardo.

The post Pastora diz que sexo oral não é pecado: “Saborear os frutos” appeared first on Fuxico Gospel.