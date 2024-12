Pastora que exigiu cadeiras na igreja grava vídeo pedindo perdão

Após a repercussão negativa de um áudio em que exigia cadeiras reservadas para sua família nos cultos, a pastora Daniela Tessarro, da Igreja Burn, publicou um vídeo pedindo perdão. No áudio original, ela demonstrava irritação com a falta de cumprimento das orientações e pedia que duas fileiras na frente da igreja fossem mantidas vazias exclusivamente para ela e seus familiares.

No vídeo, a pastora iniciou com um pedido de desculpas:

“Oi gente, aqui é a pastora Dani. Primeiramente, gostaria de pedir perdão a todos aqueles que nos acompanham, que nos conhecem, e até mesmo a você que nunca ouviu falar de mim, mas que, de alguma forma, se sentiu ofendido pelo áudio.”

Daniela justificou que o tom da gravação refletia um momento de estresse pessoal e citou uma tragédia familiar ocorrida há dois anos, que afetou profundamente sua vida e a de sua família:

“Aquele dia eu estava uma pilha. Temos trabalhado arduamente para juntar os pedacinhos que restaram de nós. Sei que para quem não nos conhece, isso talvez não faça sentido, mas para quem caminha conosco, sabe o peso que carregamos.”

A pastora também explicou que o pedido por lugares na frente não era por privilégio, mas por causa das responsabilidades de liderança:

“Pastores não ocupam um lugar na frente por privilégio, mas sim por um serviço, e esse peso recai sobre toda a casa, filhos, esposas e parentes.”

Ao encerrar, ela reforçou o compromisso da igreja em acolher a todos:

“Na Igreja Burn, você tem o seu lugar reservado, não apenas no salão, mas no nosso coração também.”

