Pastora Sandra Alves é uma das vereadoras mais votadas de SP

A pastora Sandra Alves, destaque no meio evangélico e conhecida por seu trabalho social e religioso, foi eleita vereadora em São Paulo nas eleições de 2024. Com 74.192 votos, Sandra garantiu uma vaga na Câmara Municipal, sendo uma das candidatas mais votadas do pleito.

Sandra, que já é uma referência em sua comunidade, entra para a Câmara de São Paulo com o objetivo de ampliar sua atuação em defesa de políticas públicas que beneficiem a família, a juventude e a inclusão social.

Sua campanha foi marcada por um forte apoio da comunidade cristã e pelo compromisso de lutar por valores que refletem sua missão como líder religiosa.

