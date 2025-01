Pastora sobre casamento de Hulk com sobrinha da ex: “Deus não poderá abençoar algo sujo”

A pastora Sarah Sheeva fez duras críticas ao casamento do jogador Hulk Paraíba com Camila Ângelo, sobrinha de sua ex-mulher. A cerimônia aconteceu na Catedral Diocesana Nossa Senhora da Conceição, em Campina Grande, Paraíba.

Em uma pregação em seu canal do YouTube, Sarah insinuou, sem mencionar nomes, que o casamento não deveria ter sido celebrado na Igreja, pois o relacionamento teria se originado de uma infidelidade.

“Para para pensar na colheita que essa pessoa vai ter. Você entrar e destruir uma família. Uma família ser construída em cima da destruição de uma família. Isso não existe. Existe uma consequência grave e espiritual”, iniciou.

A pastora também questionou a legitimidade do ritual religioso, argumentando que um pastor jamais permitiria uma união desse tipo.

“Um pastor nunca faria isso. Nunca um pastor vai achar normal isso. Será que eles acham que Deus vai estar numa cerimônia dessa abençoando uma pessoa dessas? Deus não entrará naquela igreja. Deus passará longe daquela cerimônia”, completou.

Sarah Sheeva foi mais incisiva em seus comentários, insinuando que o casamento poderia ter sido meramente uma formalidade comprada.

“Parece que eles pagaram os pastores para fazer aquele casamento. O sacerdote, seja padre ou pastor, sabe que o casamento é um juramento no altar de Deus. Ele sabe que o altar de Deus é um local de perigo de morte. Um pastor ou padre que é temente a Deus nunca vai aconselhar um casal que não está em santidade a subir no altar.”

