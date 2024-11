Pastoras se reúnem na Câmara para debater criação do Dia Nacional do Círculo de Oração

Nesta terça-feira (12), a Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados realizou uma audiência pública para discutir a criação do Dia Nacional do Círculo de Oração. A proposta foi apresentada pelo deputado federal e pastor Otoni de Paula (MDB-RJ), que destacou a importância desse movimento, originário das Igrejas Assembleia de Deus, na promoção de inclusão social e acolhimento espiritual.

A data sugerida para a celebração é 6 de março, em referência ao primeiro encontro de Círculo de Oração realizado pela irmã Albertina Bezerra Barreto em Pernambuco, em 1942.

Otoni de Paula enfatizou que o Círculo de Oração ultrapassa os limites denominacionais, sendo acolhido por diversas igrejas no Brasil, que reconhecem o impacto positivo desse movimento. “O Círculo de Oração mantém a tradição histórica de desenvolver um grande trabalho de inclusão social e acolhimento espiritual”, ressaltou o deputado. Segundo ele, a instituição de uma data comemorativa seria um reconhecimento do papel fundamental que o movimento desempenha na vida de milhares de brasileiros.

A audiência foi realizada no Plenário 10 da Câmara e contou com a presença de líderes religiosas convidadas, como Noemia de Almeida Fonseca Dias, pastora da Assembleia de Deus de Sobradinho-DF entre outras representantes da Assembleia de Deus. Durante o debate, as participantes compartilharam suas experiências e ressaltaram a importância do Círculo de Oração na transformação de vidas e no fortalecimento da comunidade.

O Projeto de Lei 3456/23, de autoria da deputada Clarissa Tércio (PP-PE), que propõe a criação do Dia Nacional do Círculo de Oração, exige a realização de um debate público, conforme a Lei 12.345/10, que estipula consultas populares para a instituição de datas comemorativas.

Otoni de Paula espera que, ao institucionalizar essa data, o Congresso reconheça oficialmente o impacto do movimento em comunidades de todo o país.

