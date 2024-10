Pastores são presos em Manaus por compra de votos

A Polícia Federal (PF) prendeu em flagrante dois pastores em Manaus no último sábado, véspera do segundo turno das eleições, por suspeita de envolvimento em esquema de compra de votos em apoio ao prefeito reeleito David Almeida (Avante).

A operação teve início após denúncia anônima sobre atividades suspeitas em um centro de convenções da igreja, no bairro Monte das Oliveiras. Ao chegarem, agentes da PF observaram o local e, disfarçados de pastores, conseguiram entrar na reunião.

Durante a investigação, os policiais registraram o momento em que envelopes contendo dinheiro foram distribuídos aos fiéis em uma sala de acesso controlado. Além disso, encontraram uma lista com nomes de pessoas que supostamente receberiam valores para votar em Almeida.

Ao todo, foram apreendidos R$ 21 mil em espécie, além de informações que indicavam a prática de compra de votos.

Os pastores Flaviano Paes Negreiros e Werter Monteiro Oliveira confessaram em depoimento que receberam R$ 38 mil de um “representante do prefeito”, supostamente para auxiliar nas despesas de uma convenção religiosa que ocorrerá em novembro.

Negreiros relatou que, ao dividir o valor entre os presentes, havia distribuído entre R$ 150 e R$ 200 por pessoa, embora insistisse que não estava diretamente pedindo votos, mas oferecendo “ajuda financeira”.

Com a operação, a PF prendeu os dois líderes religiosos em flagrante e os levou à superintendência em Manaus. Ambos devem responder por corrupção eleitoral e poderão ser liberados mediante o pagamento de fiança.

A investigação, agora, procura identificar todos os envolvidos e aprofundar a análise sobre o uso de recursos para suposta influência eleitoral. O prefeito David Almeida, mencionado na investigação, ainda não se pronunciou oficialmente sobre o caso.

