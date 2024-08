Patrícia Abravanel pede forças para ela e irmãs seguirem com o SBT

Durante o Programa Sílvio Santos, exibido neste domingo (25/8), no SBT, Patrícia Abravanel tirou um momento para pedir a Deus forças para ela e suas irmãs continuarem o legado do pai, que morreu no sábado (17/8). Esta foi a primeira edição do programa após o falecimento do apresentador.

“Se existe um pedido que eu quero fazer é pedir a Deus que nos capacite a mim e as minhas irmãs a poder fazer com que esse SBT cresça ainda mais de forma robusta, forte, poderosa, e conquiste mais e mais o coração dos brasileiros”, declarou Patrícia.

Patrícia Abravanel é filha de Silvio Santos

Silvio Santos com Patricia Abravanel em sacada de mansão após ela ser libertada de um sequestro

Silvio Santos

Golpistas se passam por Patrícia Abravanel para aplicar golpe no dia da morte do pai

Ação envolvendo quadro do SBT e Patrícia Abravanel ganha reviravolta

A apresentadora, então, acrescentou: “Que Deus nos dê às pessoas para estarem com a gente nessa jornada. Que essas pessoas vistam a camisa, assim como vocês vestiram, e conquistem junto com a gente”. O momento aconteceu durante a comemoração dos 43 anos da emissora.

Silvio Santos, um dos maiores nomes da história da TV brasileira, morreu aos 93 anos, na madrugada de sábado (17/8), após ser internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. O comunicólogo deixou seis filhas, que vão continuar o legado do pai no comando do SBT.