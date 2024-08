Patrícia Poeta desbanca Ana Maria em novo reality da Globo: entenda

1 de 10

Patrícia Poeta Pfingstag, nascida em 1976, é uma jornalista e apresentadora brasileira. Natural de São Jerônimo, no Rio Grande do Sul, a gaúcha ganhou notoriedade após integrar a equipe de jornalismo da TV Globo

Reprodução/Instagram

Patrícia Poeta cursou comunicação social pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUC-RS). Já formada, atuou como repórter e apresentadora na TV Bandeirantes, em Porto Alegre. Mais tarde, bateu às portas da TV Globo paulista com uma fita debaixo do braço para mostrar o seu trabalho

Divulgação/ TV Globo

Logo em seguida foi contratada e se tornou apresentadora da previsão do tempo em jornais globais. Nos dois anos seguintes, passou pela bancada do SPTV 2ª edição e fez diversas reportagens. Entre elas está a série sobre os 10 anos do massacre do Carandiru. Talentosa, logo assumiu o comando do Jornal Hoje aos sábados

AGNews

Em 2003, Patrícia se mudou para Nova York e passou a trabalhar como correspondente da Globo. Lá, cobria a política norte-americana e assuntos de grande notoriedade. Durante esse período, estudou cinema na Universidade de Nova York, cobriu o Oscar e fez entrevistas com cantores, atores e diretores de cinema para o Fantástico

Reprodução/Instagram

Em 2006, cobriu a copa do mundo. No ano seguinte, retornou ao Brasil e tornou-se repórter do Fantástico. Em 2008, Patrícia se tornou apresentadora titular da revista eletrônica ao lado de Zeca Camargo e Tadeu Schmidt

Reprodução/Instagram

Apesar de assumir um dos maiores programas da TV Globo, a jornalista continuou trabalhando como repórter e levando ao ar assuntos em alta, tais como: conversa com Ana Carolina Oliveira sobre a morte da filha, Isabella Nardoni; entrevista com o engenheiro da Eletrobrás atacado por Índios; entrevista com a ex-presidente Dilma, entre outros

Reprodução/ instagram

Em 2011, passou a integrar a equipe do Jornal Nacional, como apresentadora, sucedendo Fátima Bernardes. Ao lado de William Bonner, ancorou o maior telejornal brasileiro por quase três anos. Durante o período, também apresentou os jogos da Copa do Mundo ao lado de Galvão Bueno

Globo/Divulgação

Em 2014, anunciou saída do Jornal Nacional. À época, a Globo afirmou que a apresentadora ganharia um programa próprio. No ano seguinte, porém, a jornalista, ao lado de outros artistas, passou a apresentar o programa É de Casa

Reprodução/Instagram

Após o troca-troca de apresentadores na emissora, Patrícia Poeta foi anunciada como a nova apresentadora do programa Encontro, ao lado de Manoel Soares, antes apresentado por Fátima Bernardes

Globo/Divulgação

A apresentadora foi casada com o também jornalista Amauri Soares, com quem tem o único filho, Felipe Poeta Pfingstag Soares. O casal se separou em 2017, após 16 anos juntos

AGNews