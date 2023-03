Patrícia Sochor leva Ferroviária à liderança do Brasileiro Feminino

A Ferroviária derrotou o Santos por 1 a 0, neste domingo (12) na Vila Belmiro, e assumiu a liderança da Série A1 do Brasileiro Feminino. Com o triunfo as Guerreiras Grenás chegaram aos nove pontos após três partidas. O único gol da partida foi marcado por Patrícia Sochor aos 34 minutos da etapa final.

⏱59′ 2T – Fim de jogo, vitória grená e 100%! As Guerreiras Grenás vencem o Santos por 1 a 0, na Vila Belmiro, com gol marcado por Sochor! A Ferroviária segue 100% no Brasileirão: 3 jogos, 3 vitórias! VAMOS LOCOMOTIVA! SFC 0-1 AFE#BrasileiroFem #SFCxAFE pic.twitter.com/CFMFDbMPwF — Guerreiras Grenás (@guerreirasgrena) March 12, 2023

Já a vice-liderança da competição é ocupada pelo Palmeiras, que neste domingo ficou no 2 a 2 com o Avaí em Caçador. Lourdes González abriu o placar para as donas da casa. Amanda Gutierres e Poliana colocaram as Palestrinas em vantagem, mas Joyce fez o segundo da equipe catarinense. O resultado deixou a equipe paulista com sete pontos.

Fim de jogo: Avaí Kindermann 2×2 Palmeiras. #AvantiPalestrinas #AVAxPAL pic.twitter.com/qsvQBVceNu — Palmeiras Feminino (@Palmeiras_FEM) March 12, 2023

Outros resultados:

Atlético-MG 2 x 1 Athletico-PR

Real Ariquemes 0 x 2 Flamengo

São Paulo 2 x 2 Cruzeiro