Patrimônio histórico: IPAC libera R$ 2 milhões para reforma da Igreja Matriz de Valença

Ainda em 2021, o IPAC iniciou um processo licitatório para a elaboração dos projetos de recuperação estrutural, e em 2022, a Domo Arquitetura, Engenharia e Projetos Culturais entregou os projetos de reforma do telhado, com um orçamento inicial de R$ 3,1 milhões. Durante esse período, o padre Marcos Reis, responsável pela paróquia, liderou uma campanha intitulada “O coração do Povo de Valença bate mais forte no Coração de Jesus”, arrecadando R$ 240 mil até o momento.

A assinatura ocorre após uma série de eventos e esforços da comunidade local, que culminaram em uma manifestação convocada pela Paróquia do Sagrado Coração de Jesus em maio de 2023. A igreja, tombada pelo IPAC desde 2001, estava interditada há mais de quatro anos devido à necessidade de uma restauração urgente, conforme apontou uma vistoria do próprio instituto.

Termo do contrato do IPAC | Foto: Montagem / Bahia Notícias

O novo contrato foi assinado no dia 17 de outubro de 2024 e tem vigência de 12 meses, com um valor preciso de R$ 2.138.525,40.

O Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia (IPAC) firmou contrato para execução da obra de recuperação estrutural da cobertura da Igreja Matriz do Sagrado Coração de Jesus, em Valença, estimado em mais de 2 milhões de reais. A reforma é esperada há muito tempo pela comunidade local, após o registro de vários problemas na infraestrutura de um marco religioso da cidade.

Imagem do Telhado descascando e do piso da paróquia afundando | Foto: Reprodução / Redes Sociais

O Bahia Notícias registrou a situação de precaridade do prédio ainda em maio, quando parte do telhado da paróquia apresentava estruturas evidentes, com possibilidade de desabamento, e com o piso afundando no chão, necessitando de uma reforma urgente.

Os moradores locais já realizaram uma campanha destacando a necessidade de garantia de melhora no patrimônio histórico da cidade, chamada “SOS: A Igreja Matriz pede socorro”, atraindo fiéis e curiosos da cidade a se manifestar ainda em junho deste ano, como principal tema a defesa da Igreja Matriz.

Fiéis realizam atos de manifestação na frente da Igreja | Foto: Reprodução / Jornal Valença Agora

O IPAC confirmou que questões emergenciais relacionadas à estrutura, instalações e elementos arquitetônicos podem comprometer a conservação do patrimônio. Com a assinatura do contrato com a Mehlen Construções Ltda. A recuperação estrutural da igreja é um passo crucial para garantir a segurança e a preservação deste monumento, que retoma o passado da cidade desde a época imperial do Brasil, sendo uma construção remonta a 1759, com inauguração em 1801.