Patrocinadora do Bahia entra na lista do Governo Federal, mas segue sem poder operar nacionalmente

O Governo Federal, por meio do Ministério da Fazenda, divulgou nesta quarta-feira (9), uma atualização da lista de bets regularizadas a operar. Na nova lista a Esportes da Sorte, patrocinadora máster do Bahia, foi incluída.

A autorização, no entanto, é válida apenas para operação no estado do Rio de Janeiro, por meio da Loterj. A grande mudança em relação à decisão anterior é que a empresa não precisará encerrar suas atividades.

Vale lembrar que existe um imbróglio na justiça entre a Loterj e o Ministério da Fazenda, pois a loteria do Rio de Janeiro garante que a sua autorização deixa as bets aptas a operar em todo o Brasil, entretanto, o Governo Federal contesta e derrubou a liminar que autorizava a operação na última sexta-feira (4) e desde então a decisão está mantida e a empresa segue apta a atuar apenas no Rio de Janeiro.