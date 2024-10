Patrocinadora do Bahia recebe autorização da Loterj para operar, mas imbróglio continua; entenda

A patrocinadora máster do Bahia, Esportes da Sorte, divulgou um comunicado na noite da última segunda-feira (7), informando que recebeu autorização da Loterj (Loteria do Estado do Rio de Janeiro) para atuar no estado. Na nota, a empresa afirma que ainda aguarda o pedido realizado à Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda para ser incluída na lista da pasta de empresas aptas a atuar no Brasil.

O Tribunal Regional Federal da 1ª Rgião (TRF-1) havia deferido uma liminar a Loterj, ressaltando que as portarias do Ministério da Fazenda que falam sobre o tema das casas de apostas invadiram a competência regulamentar dos estados. Segundo o site UOL, a Esportes da Sorte entende que a liminar da Loterj a credencia a operar em todo o Brasil. Entretanto, a liminar foi suspensa na última sexta-feira (4), e no momento segue em suspensão. Com isso, compreende-se que a empresa tem autorização para operar apenas no estado do Rio de Janeiro e não em todo o território nacional.

Ainda na nota, a Esportes da Sorte revelou que aguarda o deferimento da Licença Municipal de São Paulo (SPA/MF), para atuar na cidade. Desde junho de 2023, diversas bets foram credenciadas pela Loterj após participarem do edital de credenciamento e pagarem a outorga de R$ 5 milhões pelo período de até cinco anos de exploração, além de arcarem com as taxas e impostos federais para a União mensalmente. Entretanto, a nota da empresa não diz nada sobre os estados da Bahia, Rio Grande do Sul ou Curitiba, lar de outros três clubes da Série A patrocinados pela bet.

O Bahia Notícias apurou que essa questão do patrocinador está sob posse do jurídico do Bahia, que tem se reunido constantemente com a empresa para entender melhor a situação. Vale lembrar que restam apenas dois dias para o prazo final dado pelo Ministério da Fazenda para que a Esportes da Sorte remova do ar toda e qualquer publicidade envolvendo a sua marca, isso implica tirar sua logo das camisas dos clubes de futebol que patrocina, sendo um deles o Bahia. Caso não haja de fato uma regulamentação para que a bet possa operar no Brasil, o vínculo com o Esquadrão pode ser rompido.

A empresa ainda não aparece na lista atualizada divulgada pelo Ministério da Fazenda na última quarta-feira (2), das casas aptas a atuar no Brasil.