Paul Di’Anno, ex-vocalista do Iron Maiden, morreu na última semana, aos 66 anos. Mesmo fazendo parte dos dois primeiros discos da banda, o cantor teria morrido sozinho, em um apartamento de habitação social, e sem dinheiro.

De acordo com o Daily Mail, ele teria gasto o seu dinheiro por conta do vício em bebidas, motivo pelo qual foi expulso do Iron Maiden, e dos problemas de saúde. Ele foi encontrado por seus cuidadores, já sem vida, no local onde morava.

Uma vizinha do cantor relembrou ao portal o dia da morte do vocalista.”A primeira vez que soube que algo estava errado foi quando uma ambulância deu sinal azul na esquina e parou do lado de fora do apartamento de Paul. Dois enfermeiros ou cuidadores cumprimentaram os paramédicos e os deixaram entrar na propriedade”, disse

Por fim, ela falou sobre o atendimento de Paul. “Acho que devem ter sido eles que encontraram Paul e deram o alarme. A equipe da ambulância ficou lá por cerca de uma hora, talvez um pouco mais. É uma pena porque, embora eu não o conhecesse bem, ele era um homem legal”, encerrou.

3 imagens Fechar modal. 1 de 3 Paul Di’Anno Kevin Nixon/Metal Hammer Magazine/Future via Getty Images/Future via Getty Images 2 de 3 Paul Di’Anno e Steve Harris Reprodução/ Instagram 3 de 3 Paul Di’Anno, ex-Iron Maiden, teria morrido sozinho e sem dinheiro Reprodução

Iron Maiden lamenta morte de Paul Di’Anno, ex-vocalista do grupo

A conta oficial do Iron Maiden no Instagram lamentou a morte do cantor Paul Di’Anno, ex-integrante do grupo que morreu na segunda-feira (21/10). O artista tinha 66 anos e faleceu em sua casa, na Inglaterra, mas a causa não foi revelada.

Em uma foto com Steve Harris, baixista do Maiden e ex-desafeto de Paul, o Iron Maiden disse: “A contribuição de Paul para o Iron Maiden foi imensa e ajudou a colocar-nos no caminho que percorremos como banda há quase cinco décadas”.

“Sua presença pioneira como vocalista, tanto no palco como nos nossos dois primeiros álbuns, será lembrada com muito carinho não apenas por nós, mas por fãs de todo o mundo”, completa.

A nota ainda conta com posicionamento de Harris, que lamenta a morte do colega e relembra uma troca de mensagens recente:

“Ficamos muito gratos por termos tido a oportunidade de pôr a conversa em dia há alguns anos e de passar tempo com ele mais uma vez”.

Morte de Paul Di’Anno

Ex-vocalista do Iron Maiden, o cantor Paul Di’Anno morreu aos 66 anos. Em nota, a Conquest Music, produtora do artista, afirmou que ele morreu em sua casa, em Salisbury, na Inglaterra.

“Em nome de sua família, a Conquest Music [selo de metal] está triste em confirmar a morte de Paul Andrews, profissionalmente conhecido como Paul Di’Anno. Paul faleceu em sua casa em Salisbury aos 66 anos”, diz o comunicado, divulgado à imprensa internacional.

Paul gravou o primeiro álbum com o Iron Maiden em 1980. Ele deixou a banda pouco depois, após shows serem cancelados por conta do envolvimento do cantor com drogas e álcool.

Após a saída do Iron Maiden, Paul montou uma banda própria chamada Di’Anno. Ele ainda integrou os grupos Battlezone, Killers e Rockfellas.