Paul Di’Anno fez as pazes com integrantes do Iron Maiden antes de morrer

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) – Paul Di’Anno, ex-vocalista do Iron Maiden, morreu nesta segunda (21), aos 66 anos. O cantor, que chegou a insultar os atuais integrantes da banda publicamente, fez as pazes com os músicos antes de morrer.

O cantor se reconciliou com os integrantes do Iron Maiden em 2022. Na época, ele passou por uma cirurgia no joelho, e a banda o ajudou a pagar pelo tratamento.

Di’Anno chegou a comparar o baixista Steve Harris a Hitler. No entanto, Harris deixou claro que as rusgas ficaram no passado em entrevista a Louder Sound em 2023. “Achei que não havia nenhuma situação a ser superada. Paul disse algumas coisas sobre sua época no Maiden, mas isso é Paul. É como ele é e como sempre será. E não tenho nenhum problema com isso. Certa vez, ele me chamou de Hitler, o que deixou algumas pessoas ofendidas, mas eu achei engraçado”.

Em entrevista a BraveWoods em julho deste ano, Di’Anno falou sobre a reconciliação. “Eu e Steve conversamos muito. Sabe, estamos sempre nos falando no WhatsApp, principalmente sobre futebol, sobre o time do West Ham e coisas assim. Mantemos muito contato e encontrá-lo foi absolutamente incrível. Eu gostei. Espero que ele também tenha gostado”.

