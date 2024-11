Paula Fernandes lida com “vingança” da vida e revela arrependimento

Paula Fernandes, cantora sertaneja e compositora, viu o seu nome repercutir com força total nas redes sociais nesta semana. Isso porque a artista surpreendeu ao abrir o seu coração e confessar um grande arrependimento na TV.

Tentando deixar para trás as diversas polêmicas envolvendo o seu nome no mundo na música, a profissional está em uma nova fase de sua carreira. Sendo assim, Paula Fernandes decidiu abrir o jogo e conversou sobre sua suposta fama de antipática. Em entrevista para o Programa do Ratinho, no SBT, ela comentou sobre como isso afetou sua carreira.

