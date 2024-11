Paula Fernandes rebate boatos de antipatia e faz desabafo nas redes

A cantora Paula Fernandes decidiu quebrar o silêncio sobre um boato que a acompanha há anos: a fama de ser antipática. Nos últimos dias, o assunto voltou a circular nas redes sociais, levando a artista a se manifestar por meio de seus stories no Instagram.

Visivelmente incomodada, Paula afirmou que as acusações de antipatia são infundadas e que nunca houve provas para sustentar os rumores. “Estou de saco cheio. Ninguém tem prova de que eu sou antipática. Ninguém tem um vídeo mostrando isso”, disparou a intérprete de Jeito do Mato.

Paula destacou que os comentários maldosos a acompanham desde o início de sua carreira e pediu que as pessoas deixem de alimentar os rumores. “Esse disse me disse precisa acabar. Já chega! São anos e anos que isso se arrasta. Eu não consigo entender de onde surgiu. Parece que as pessoas inventam isso por puro biscoito.”

A cantora também explicou que sua personalidade introvertida pode ser confundida com frieza ou antipatia. “Eu sou uma pessoa tímida, e é natural que eu me solte mais com pessoas que já conheço há mais tempo. É um grande exercício para mim lidar com muita gente, porque não é fácil para quem é introvertido”, confessou.

Em tom de apelo, Paula pediu que respeitem sua privacidade e parem de disseminar boatos que prejudicam sua imagem. “Já deu. Acho que agora vocês podem me deixar em paz. Isso tem me atrapalhado tanto, vocês não têm noção. As pessoas acreditam que eu sou antipática, mas eu não sou”, finalizou a artista.

