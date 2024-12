Paulinho, do Atlético-MG, é vendido para o Palmeiras por R$ 118 milhões

Rubens Menin, proprietário da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do Atlético-MG, confirmou a transferência do atacante Paulinho para o Palmeiras. O clube paulista apresentou uma proposta de R$ 118 milhões, que inclui também a negociação dos volantes Patrick e Gabriel Menino, que se juntarão ao time mineiro. Menin destacou que os recursos obtidos com a venda serão direcionados para fortalecer o elenco do Atlético. O jogador Paulinho teve um desempenho notável em 2024, participando de 59 jogos e marcando 19 gols. No entanto, ele está atualmente em processo de recuperação após uma cirurgia para tratar uma fratura na canela.

A previsão é que o atleta retorne aos gramados em maio de 2025, com a meta de estar apto para o Mundial de Clubes. A expectativa é que o anúncio oficial da contratação de Paulinho pelo Palmeiras ocorra nos primeiros dias de janeiro. A movimentação no mercado de transferências reflete a estratégia do clube paulista em reforçar seu elenco para as competições do próximo ano. A negociação é vista como um passo importante para ambos os clubes, que buscam se fortalecer em suas respectivas campanhas.

