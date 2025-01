Paulo Azi diz que governo quer ‘maquiar má avaliação de Jerônimo’ com ‘falsas adesões’

O deputado federal Paulo Azi, presidente estadual do União Brasil, ironizou nesta quarta-feira (29), o movimento do governo do estado de divulgar massivamente o que chamou de “falsas adesões” de prefeitos à base petista. Para o parlamentar, a articulação não passa de um ‘balão de ensaio’, visto que esses prefeitos não integravam a oposição na Bahia. “Se olharmos os partidos em que estão filiados, veremos que todos são de legendas da base governista”, frisou.

“Portanto, isso só mostra que esse falso movimento adesionista é uma tentativa dissimulada do governo para mostrar que está bem, quando na verdade está caindo pelas tabelas. Eles fazem pesquisa, assim como nós fazemos, e estão vendo que a avaliação do governador (Jerônimo Rodrigues, do PT) está despencando. Então, criam estes factóides de falsas adesões para maquiar a sua péssima gestão”, declarou.

Por fim, o presidente do União Brasil afirmou o governo só se preocupa com política e não com os problemas que afligem a vida da população. “Infelizmente estamos diante de um governador que pensa que vai ganhar a eleição apenas com os políticos e não se preocupa com aquilo que é mais importante: o bem estar do povo, que é quem sofre com os graves problemas da Bahia, como a violência desenfreada, a pobreza, os péssimos índices de saúde educação e o desemprego”, disse.