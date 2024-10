Paulo Cupertino, acusado de matar ator Rafael Miguel, vai a julgamento

Os pais de Rafael, João Alcisio e Miriam Selma, também foram assassinados. Cupertino é acusado de cometer triplo homicídio duplamente qualificado por motivo fútil e com recurso que impossibilitou a defesa das vítimas.

Paulo Cupertino, acusado de assassinar o ex-ator de ‘Chiquititas’ Rafael Henrique Miguel, em 2019, será julgado em júri popular, nesta quinta-feira (10), no Fórum Criminal de Barra Funda, em São Paulo.

A filha do acusado, Isabela Tibcherani, namorada na época de Rafael Miguel, será a primeira testemunha a prestar depoimento nesta quinta, entretanto ela não irá depor em frente ao pai. Ao programa ‘Encontro’, o jornalista Valmir Salaro afirmou que Isabela não vai “se resguardar”.

RELEMBRE O CASO

O ator Rafael Miguel foi assassinado aos 22 anos, no dia 9 de junho de 2019, pelo pai de sua namorada, Isabela Tibcherani. O artista interpretou o Paçoca no remake da novela ‘Chiquititas’, do SBT.

Vídeos gravados por câmeras de segurança registraram o momento em que o empresário atirou 13 vezes contra Rafael e seus pais, João Alcisio e Miriam Selma. Após três anos, Paulo Cupertino foi preso em São Paulo. Durante seu período foragido, Cupertino se tornou o primeiro nome da lista dos criminosos mais perigosos e procurados de São Paulo e teve seu nome incluído na Difusão Vermelha da Interpol.