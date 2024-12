Paulo Mathias anuncia saída do SBT após fim do programa Chega Mais

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) – O departamento de Recursos Humanos do SBT está movimentado. Após as saídas de Michelle Barros, Regina Volpato e Raul Gil, agora é Paulo Mathias quem se despede da emissora. O apresentador anunciou sua demissão nesta terça-feira (10). Ele informou que seu contrato foi encerrado após o término do programa Chega Mais, matutino de variedades do canal, na semana passada.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, o jornalista revelou estar atualmente sem trabalho. “Me desligo oficialmente do SBT. Gente, calma, aqui dentro do meu coração está o mais profundo sentimento de gratidão por essa casa maravilhosa que me acolheu no início do ano e que me proporcionou um 2024 feliz”, disse.

Paulo Mathias agradeceu pela experiência na emissora de Silvio Santos (1930-2024) e mencionou as atuais responsáveis pela empresa: “Quero muito agradecer a toda a família Abravanel, em especial à Daniela, que está à frente do SBT nesse processo de reestruturação e que sempre valorizou meu trabalho, acreditou em mim e torceu por mim.”

Ele também deixou um recado para os seguidores: “Obrigado a você, que me acompanhou no SBT, firme e forte, todo santo dia. Minha gratidão e meu muito obrigado. Não sei onde, quando, nem como, mas é isso que eu quero fazer da minha vida: sempre estar com vocês.”

Por fim, Mathias comentou sobre seus planos: “Vou tirar umas férias maravilhosas. Sei que quero continuar na comunicação. É o que amo fazer, o que me realiza.”

