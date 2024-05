Paulo Pimenta à JP: ‘Trabalho de resgate e salvamento no RS não pode parar’

Em resposta à crise humanitária provocada pelas enchentes devastadoras no Rio Grande do Sul, o ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Paulo Pimenta, conversou com a Jovem Pan nesta sexta-feira (10) sobre as ações emergenciais e medidas de longo prazo implementadas pelo governo federal no Estado. Em entrevista exclusiva ao programa Linha de Frente, Pimenta falou sobre as previsões de mais chuvas e as medidas de segurança implementadas, incluindo o envio de forças federais para reforçar as operações de resgate.

O ministro defendeu a mobilização de esforços para resgatar e prestar assistência às pessoas desabrigadas e destacou a operação de grande escala que conta com a colaboração de voluntários, prefeituras, a Defesa Civil e do governo estadual, sob a liderança do presidente Lula. Pimenta disse que esta cooperação é fundamental para a reconstrução das áreas afetadas. A rápida aprovação de planos de trabalho e a liberação de fundos são passos cruciais para atender às necessidades imediatas das comunidades devastadas.

Pimenta destacou, ainda, a importância das campanhas de arrecadação e doação, que mobilizam a sociedade brasileira em um esforço conjunto de solidariedade. Além dos desafios logísticos e financeiros, o ministro abordou a luta contra a desinformação, que representa obstáculos significativos aos esforços de assistência.

O ministro Valdes Gois, do Desenvolvimento Regional, foi mencionado como um elemento chave na coordenação das ações federais, prometendo uma futura participação no programa para detalhar as iniciativas de alimentação e reconstrução.