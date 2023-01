Paulo Vieira revela que comprou casa de presente para a mãe

O humorista Paulo Vieira fez um relato emocionante durante o Encontro com Patrícia Poeta desta segunda-feira (16/1). O comandante do Big Terapia, quadro de bate-papo do BBB, revelou que conseguiu comprar uma casa para sua mãe.

Vieira afirmou que “todo menino pobre tem esse sonho”, e disse que a família já passou o último Natal na casa nova da mãe:

foto-paulo-vieira-fala-sobre-ataques-racistas-piadas

Paulo Vieira é humoristaReprodução/Instagram

Ele apresenta o Big Terapia, quadro do Big Brother BrasilReprodução/Instagram

Paulo Vieira comprou uma casa de presente para a sua mãeFábio Vieira/Metrópoles

Paulo VieiraGNT/Bob Paulino

Paulo VieiraGNT/Bob Paulino

“A maior felicidade é fazer os meus felizes. No fim do ano dei uma casa para minha mãe e todo menino pobre tem esse sonho. Eu vi também que não adianta dar uma casa chique para minha família, ela vai destruir, não tem como.”

O BBB23 estreia nesta segunda-feira, logo após a novela Travessia. Paulo Vieira será encarregado de entrevistar o eliminado da semana no Big Terapia, que será transmitido todas as quartas-feiras.