Pavimentação de trecho da BA-959, em Caetanos, é autorizada pelo Governo do Estado

A cidade de Caetanos, no sudoeste baiano, recebeu a autorização do governador Jerônimo Rodrigues, para o asfaltamento do trecho de 60 quilômetros da BA-959, que vai do entroncamento da BR-116 até o distrito de José Gonçalves, em Vitória da Conquista.



A previsão é de que a obra esteja concluída em aproximadamente um ano e meio. O projeto será executado pela Secretaria de Infraestrutura (Seinfra) e tem um orçamento estimado em R$ 52,5 milhões. Serão atendidos aproximadamente 14 mil moradores dos municípios de Vitória da Conquista, Barra do Choça, Mirantes, Planalto, Poções e Bom Jesus da Serra, com impacto positivo também na atividade econômica, principalmente a indústria e pecuária.



“Caetanos é a última cidade da Bahia que estava sem ligação asfáltica. O governador Jerônimo Rodrigues está, hoje, fechando um ciclo dos 417 municípios da Bahia ligados à pavimentação asfáltica. É importante para Caetanos. É importante para a região toda e foi importante também para José Gonçalves”, reforçou o titular da Seinfra, Sérgio Brito.



Outra ordem de serviço de pavimentação foi autorizada. A Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedur) vai calçar o entorno da nova sede do Colégio Estadual de Tempo Integral João Lopes de Oliveira. O valor destinado é de R$ 428 mil, com recursos do tesouro estadual