Pavimentação do bairro Tancredo Neves avança

Pavimentação do bairro Tancredo Neves (Foto: Junior Origem)

Estradas mais seguras e acessíveis, desenvolvimento urbano e qualidade de vida aos teixeirenses. Estes são alguns dos benefícios proporcionados pelo serviço de pavimentação realizado pela Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas, que contempla diversos bairros do município — como o Tancredo Neves, por exemplo.

A rua João 30 é uma das vias beneficiadas, sendo pavimentada com bloquetes sextavados de concreto moldado in loco, que se destacam pela resistência e rápida aplicação. Assim, será garantida maior fluidez ao trânsito na região. Simultaneamente, é implementado em outras ruas um sistema de microdrenagem utilizando tubos de PEAD, reconhecidos pela capacidade de soldagem e facilidade de manuseio e instalação.

No momento, a administração pública atual possui diversas frentes de obras em diversos pontos do município: a construção do Parque Municipal da Biquinha, do Hospital Municipal Materno Infantil; a nova etapa de obras do Mercado Municipal e a pavimentação de mais bairros (como o Ouro Verde) destaca o compromisso da Prefeitura com o crescimento sustentável do município, em sinergia com a melhoria da qualidade de vida dos teixeirenses.

