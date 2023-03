Pavimentação em ruas do bairro Jardim Caraípe continua; veja fotos

Pavimentação de ruas do bairro Jardim Caraípe (Foto: Wesley Morau)

A Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas, através da Secretaria de Projetos Estratégicos, prossegue com a obra de drenagem e pavimentação do bairro Jardim Caraípe.

O processo de pavimentação foi concluído na rua Machado de Assis. Desta vez, as equipes atuam na rua João XXIII e em um trecho da rua Rogério Rego, na qual ocorre a cura do concreto – procedimento que visa retardar a evaporação da água empregada na preparação da mistura, permitindo assim a completa hidratação do cimento.

Pavimentação de ruas do bairro Jardim Caraípe (Fotos: Wesley Morau)

A obra é executada a partir de duas frentes de atuação (uma de pavimentação e uma de drenagem, simultaneamente) para garantir mais fluidez e agilidade do serviço.

Pavimentação de ruas do bairro Jardim Caraípe (Fotos: Wesley Morau)

