PC gamer: devo investir primeiro no processador ou na placa de vídeo?

Montar um PC gamer pode ser um grande desafio, especialmente ao decidir entre priorizar o processador (CPU) ou a placa de vídeo (GPU). Esses dois componentes desempenham papéis essenciais para garantir que os jogos rodem com fluidez no computador, com gráficos impressionantes e boa performance geral. Contudo, o orçamento nem sempre permite investir pesado em ambos simultaneamente, forçando os gamers a uma escolha estratégica.

Afinal, é melhor apostar em um processador potente ou em uma GPU de alto desempenho ao iniciar seu setup? Essa decisão depende de diversos fatores, como o tipo de jogos que você pretende jogar, sua resolução preferida e até mesmo o tempo que você planeja antes de realizar um upgrade. Enquanto alguns jogos exigem mais do processador, outros demandam muito poder gráfico.

Vamos analisar o papel de cada componente no desempenho do PC gamer e ajudar você a determinar onde deve concentrar o seu investimento inicial.

Processador e placa de vídeo: o que são e para que servem?

Antes de decidir qual componente deve ser priorizado no seu PC gamer, é importante entender o papel do processador (CPU) e da placa de vídeo (GPU). Esses dois componentes trabalham juntos, mas desempenham funções diferentes no processamento dos jogos.

(Imagem: Lucas Gabriel MH/ Microsoft gerador de imagens)

O que é o processador?

O processador é o “cérebro” do computador. Ele realiza cálculos complexos e coordena todas as atividades do sistema, incluindo as tarefas gerais e a execução de jogos. Em jogos, a CPU é responsável por elementos como física, inteligência artificial, cálculos de movimentação e gerenciamento de recursos do sistema. Jogos de mundo aberto e simuladores, como “Cyberpunk 2077” ou “Cities: Skylines”, exigem muito do processador devido à quantidade de dados que precisam ser calculados em tempo real.

O que é a placa de vídeo?

A GPU é o componente responsável pelo processamento gráfico. Sua função principal é renderizar imagens, aplicar efeitos visuais e garantir que os gráficos dos jogos sejam exibidos da forma mais fluida e bonita possível. Jogos modernos com gráficos detalhados, como “Elden Ring” ou “Hogwarts Legacy”, dependem muito de uma GPU robusta para rodar em configurações altas sem quedas de desempenho.

Em resumo, enquanto o processador é mais focado em cálculos gerais, a GPU lida com o visual. Ambos são indispensáveis em um PC gamer, mas o nível de importância pode variar dependendo do estilo de jogo.

Agora que você entende o papel de cada componente, a pergunta permanece: ao montar um PC gamer, devo investir primeiro no processador ou na placa de vídeo? Vamos analisar os principais cenários para ajudá-lo a decidir.

(Imagem: Divulgação/Nvidia)

Quando priorizar o processador (CPU)

Você deve dar prioridade ao processador nos seguintes casos:

Jogos que exigem mais processamento : títulos como “Civilization VI”, “The Sims” e outros simuladores ou jogos de estratégia são conhecidos por dependerem mais da CPU. Se o foco do seu setup é esse tipo de jogo, investir em um bom processador pode garantir que você jogue sem travamentos.

: títulos como “Civilization VI”, “The Sims” e outros simuladores ou jogos de estratégia são conhecidos por dependerem mais da CPU. Se o foco do seu setup é esse tipo de jogo, investir em um bom processador pode garantir que você jogue sem travamentos. Multitarefa : se você pretende transmitir suas partidas ao vivo ou editar vídeos enquanto joga, o processador será crucial. CPUs com mais núcleos e threads permitem realizar várias tarefas simultaneamente, sem comprometer o desempenho.

: se você pretende transmitir suas partidas ao vivo ou editar vídeos enquanto joga, o processador será crucial. CPUs com mais núcleos e threads permitem realizar várias tarefas simultaneamente, sem comprometer o desempenho. Vida útil do componente: CPUs geralmente têm um ciclo de obsolescência mais longo do que GPUs. Investir em um bom processador logo de início pode evitar upgrades frequentes no futuro.

Quando priorizar a placa de vídeo (GPU)

Se o seu objetivo é rodar jogos com gráficos impressionantes no seu PC Gamer, priorize a GPU nas seguintes situações:

Jogos com alta demanda gráfica : jogos AAA modernos, como “Assassin’s Creed Valhalla” ou “Cyberpunk 2077”, dependem muito de uma GPU potente para renderizar gráficos detalhados e rodar em altas resoluções, como 1440p ou 4K.

: jogos AAA modernos, como “Assassin’s Creed Valhalla” ou “Cyberpunk 2077”, dependem muito de uma GPU potente para renderizar gráficos detalhados e rodar em altas resoluções, como 1440p ou 4K. Taxa de quadros (FPS) : AaGPU desempenha um papel essencial para alcançar taxas de quadros altas, especialmente em jogos competitivos, como “Valorant” ou “CS:GO”. Mesmo uma CPU básica pode acompanhar nesses casos, desde que a GPU seja suficiente.

: AaGPU desempenha um papel essencial para alcançar taxas de quadros altas, especialmente em jogos competitivos, como “Valorant” ou “CS:GO”. Mesmo uma CPU básica pode acompanhar nesses casos, desde que a GPU seja suficiente. Realidade virtual (VR): se você pretende usar o PC para VR, uma GPU poderosa é imprescindível, pois essa tecnologia exige muito poder gráfico.

Reprodução: Jack B./Unsplash

O equilíbrio é a chave

Embora a escolha dependa das suas prioridades, é importante lembrar que um PC gamer balanceado traz melhores resultados. Um processador extremamente potente pode ser subutilizado se a GPU não estiver à altura, e vice-versa. Se o orçamento for limitado, considere investir em uma configuração equilibrada e planeje upgrades no futuro.

Todo gamer precisa de uma GPU? Não necessariamente. Jogos leves e antigos podem rodar usando gráficos integrados de processadores modernos, mas para jogos atuais com boa qualidade gráfica, uma GPU dedicada é essencial. O que acontece se abrir um jogo no PC que não tem GPU? Se o jogo exigir uma GPU dedicada, ele pode nem abrir ou rodar com péssimo desempenho. Nesse caso, os gráficos integrados podem não ser suficientes para processar o visual e os elementos do jogo.

